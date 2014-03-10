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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 17:56 BJT

欧洲汇市：英镑跌至一个月低位，欧洲央行政策立场提振欧元

欧元/英镑 上涨0.3%，报0.8325英镑，连续第三个交易日上涨，且升至一个月高位。根据汤森路透数据，路透交易平台上的成交量大增，较一个月均值高出65%。

交易员称在0.8330英镑处挂有卖单，短线可能限制欧元的进一步涨势。

“英国进口商享受近期高位的时间恐怕已经快要没了，”Western Union的资深分析师Tiffany Burk说道，“欧洲央行新闻发布会所表达的前景看法比许多人预期要乐观，推动欧元兑英镑大幅反弹。”

英镑/美元 也走低，下跌0.15%至1.6695美元。上周五公布好于预期的美国非农就业报告对美元构成支撑。（完）

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