欧洲汇市：英镑跌至一个月低位，欧洲央行政策立场提振欧元

《程实专栏》周期躁动的阴影
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
欧元/英镑 上涨0.3%，报0.8325英镑，连续第三个交易日上涨，且升至一个月高位。根据汤森路透数据，路透交易平台上的成交量大增，较一个月均值高出65%。
交易员称在0.8330英镑处挂有卖单，短线可能限制欧元的进一步涨势。
“英国进口商享受近期高位的时间恐怕已经快要没了，”Western Union的资深分析师Tiffany Burk说道，“欧洲央行新闻发布会所表达的前景看法比许多人预期要乐观，推动欧元兑英镑大幅反弹。”
英镑/美元 也走低，下跌0.15%至1.6695美元。上周五公布好于预期的美国非农就业报告对美元构成支撑。（完）
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“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透香港4月19日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际周三称，向腾讯创办人之一的陈一丹旗下公司发行9亿港元可换股票据，藉此建立长期战略合作关系。
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。