更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，资金充裕现况可能持续至月底

* 银行间短率持稳低位，目前看来月底资金仍宽裕

* 本周两年期存单标售利率料仍偏低

* 短票供不应求 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北3月10日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。进入提存期中旬但银行间的资金仍充裕，票券商已自法人取得不少跨月的资金，部分银行也已跨月买票，交易人士认为，3月底的资金情势应不致太过紧张。

他们表示，由于投信以及寿险提前布置跨月的短票，因此宣泄了一些压力。本周的资金情势预料仍然宽松，周三的存单标售利率预料仍会在低位。

〞之前法人的钱还不少，而且都跨月了。这周看来他们买票的力道有弱一点，要继续观察。〞一位大型票券商交易人士说。

台湾央行周三(12日)将标售二年期定存单，金额预定100亿，13日发行。上月央行标售100亿台币的两年期定存单加权平均得标利率为0.744%，大致符合市场预期，然仍较1月标售的同天期存单0.757%走跌1.3基点。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.390%，上日收盘区间则为0.295-0.395%；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，同上日。

**短票供不应求**

短票方面，交易员指出，逢周一短票量相当少，市场的短票供不应求，目前票券商也积极以拆入支应缺口，调度相当顺利。

他们表示，银行间由于资金充裕，部分大型银行已先行跨季因应月底可能出现大笔的积数，这也部分宣泄一些压力。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，短票成交以跨季天期为主，均同于上日。

台湾央行周一公布，共发行3,918亿台币存单；若相较今日存单到期金额3,912.5亿台币，存单发行余额增5.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,178亿台币，本周余日的存单发行金额分别为：周二2,486亿、周三1,691亿、周四4,021.5亿、以及周五1,067亿台币。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负167亿台币，累计超额准备为负791亿台币、加计前期1%的超额准备为负274亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率大致持平。市场人士表示，今日投信端资金略显多缺不一，不过整体市场资金偏向宽松，并不影响市场资金调度，RP交投利率仍维持既有区间。

证券商交易员指出，目前市场资金仍显宽裕，因此尽管今日部分投信端客户未能到期续作，亦可立即找到新资金因应，本周RP利率可望续处既有区间低位。

“ 有些投信有走钱，但很快就找到钱了。”一位大型券商交易员说。

另有一证券交易人士称，投信端资金较为青睐公司债RP券源，令公司债RP券源供不应求，略有拉抬公司债RP交投利率区间低位成交比重。