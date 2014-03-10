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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 17:58 BJT

《汇市简讯》1.1140附近卖单抑制美元/加元走势

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* 1.1140附近的美元/加元卖单抑制该货币对走势

* 1.1139是1.1196(2月21日高位)跌至1.0955(3月6日低点)的76.4%费波纳奇回档技术位

* 1.1101(周五所及高位)目前是支撑位。1.1100是今日到期期权的行权价位

* 周五加元涨至1.1101是受美加两国就业报告推动

* 1.0980是周五低点(就业数据公布前)。1.1071是今日亚洲时段早盘所及低点(完)

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(编译 白云; 审校 艾茂林)
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