欧洲金融：意大利银行业1月不良贷款同比增长24.5%，为1,604亿欧元

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透米兰3月10日 - 意大利1月不良贷款较上年同期增长24.5%，略低于12月的24.7%增幅。
意大利央行周一公布的数据显示，1月银行业资产负债表不良贷款达到1,604亿欧元(2,220亿美元)，前月为1,559亿欧元。
数据还显示，意大利银行业1月持有3,834亿欧元意大利政府公债，12月持有3,874亿欧元。(完)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。