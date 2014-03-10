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债券 | 2014年 3月 10日 星期一 18:05 BJT

欧洲金融：意大利银行业1月不良贷款同比增长24.5%，为1,604亿欧元

路透米兰3月10日 - 意大利1月不良贷款较上年同期增长24.5%，略低于12月的24.7%增幅。

意大利央行周一公布的数据显示，1月银行业资产负债表不良贷款达到1,604亿欧元(2,220亿美元)，前月为1,559亿欧元。

数据还显示，意大利银行业1月持有3,834亿欧元意大利政府公债，12月持有3,874亿欧元。(完)
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