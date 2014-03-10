欧洲金融：意大利银行业1月不良贷款同比增长24.5%，为1,604亿欧元

中国货币市场：持续逆回购难改资金收紧格局，缴税在途机构出资谨慎

路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较