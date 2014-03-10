中国信用债评级: 中诚信国际维持马钢AA+主体评级，展望由负面调为稳定

报告同时维持了发行人相关债项评级，11马钢MTN1债项评级依旧为AA+，13马钢CP001则继续为A-1。

报告指出，本次展望调整主要基于马钢股份具有较大的产能规模、优秀的产品结构、良好的融资能力等优势。在地方政府的支持下，公司发展前景良好。通过有效的销售管理及成本控制，2012年以来公司保持了优秀的获现能力，2013年利润水平大幅回升。