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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 18:10 BJT

中国信用债评级: 中诚信国际维持马钢AA+主体评级，展望由负面调为稳定

* 发行主体: 马鞍山钢铁股份有限公司

* 发行量及品种: 28亿元人民币三年期中期票据11马钢MTN1

* 15亿元一年期短期融资券13马钢CP001

* 评级公司: 中国中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况：主体信用评级AA+不变，评级展望由负面调整为稳定

路透北京3月10日 - 中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一发布报告，维持马钢股份 主体信用评级AA+不变，评级展望由负面调整为稳定。

报告同时维持了发行人相关债项评级，11马钢MTN1债项评级依旧为AA+，13马钢CP001则继续为A-1。

报告指出，本次展望调整主要基于马钢股份具有较大的产能规模、优秀的产品结构、良好的融资能力等优势。在地方政府的支持下，公司发展前景良好。通过有效的销售管理及成本控制，2012年以来公司保持了优秀的获现能力，2013年利润水平大幅回升。

不过，报告也指出，中诚信国际仍关注到了钢铁行业景气度持续低迷、未来资本支出规模加大等因素会对公司经营及整体信用状况造成的影响。钢铁行业“寒冬”依旧。(完)

欲浏览更多详细信息请点选(here) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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