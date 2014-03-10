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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 18:17 BJT

《汇市简讯》英镑/美元向下测试1.6656，1.6650处有买单

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* 英镑兑美元遭遇更多卖压后，测试1.6656(3月5日低点，21日移动均线附近)

* 买单在1.6650(1.6652为3月3日低点)及1.6640(3月4日低点)

* 1.6686(3月6日低点)目前为阻力位，之后的阻力位在1.6706(完)

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(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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