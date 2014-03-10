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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 18:36 BJT

欧洲金融市场：10年期英债和德债利差触及2005年9月以来最阔水准

路透伦敦3月10日 - 10年期英债和德债利差周一触及2005年9月以来最阔水准，反映英国及欧元区货币政策前景分歧。

英国10年期公债收益率(殖利率)与德国10年期公债收益率一度在1020GMT升至116.3个基点，高于周五的约114个基点。

“我们认为利差将持续走阔。英国距离升息的时点要比欧洲近得多。”一名交易商表示。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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