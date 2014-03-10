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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 19:07 BJT

路透基点：兴文投资三年期定期贷款发布--RLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，牵头行兼簿记行台新国际商业银行为兴文投资股份有限公司发起13.5亿台币(4,500万美元)的三年期定期贷款。

这笔子弹式贷款由股票担保，并由中华开发金控总经理辜仲莹担保。该贷款较二级市场商业票据利率加码190个基点。

受邀参贷的银行若承贷2.70亿台币或以上规模，可得15个基点的前端费以及牵头行兼簿记行头衔；承贷1.35亿到2.69亿台币的银行，将获得10个基点的费用。

回复截止日期为3月14日。在3月5日之前承贷的银行可获得5个基点的优惠费用。

如果贷款提取额不足70%，将会有25个基点的承诺费。

收益将用于2011年5月获得的13.5亿台币贷款的再融资以及投资。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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