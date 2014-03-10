香港个股：太平洋航运称首选新加坡港务集团，独家商讨出售拖船业务

路透香港3月10日 - 从事乾散货运输的太平洋航运 周一宣布，公司已首选了新加坡国际港务集团 旗下的PSA Marine (Pte) Ltd，就出售拖船业务进行独家商讨，但目前商讨仍处于初步阶段，并不保证会达成交易。

太平洋航运去年10月中披露探讨出售拖船业务的可能性，经过近五个月，公司今天发出声明称已首选PSA Marine (Pte) Ltd进行独家商讨，因此，公司亦已结束在市场进行探讨以评估是否有第三方有兴趣收购公司经营之PB Sea-Tow离岸拖船及基建项目支援业务。

太平洋航运上月底公布去年业绩转亏为盈，录得净利150万美元，2012年度为净亏损1.585亿美元。公司并展望乾散货运市场的性复苏已开始，预期市场将于2014年转强但波动。

反映乾散货运费指数的波罗的海指数 今年以来表现反覆，今年以来高低位相差近1,000点，上周五收报1,543点，今年以来累计下跌32%。太平洋航运股价今年以来则跌近12%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)