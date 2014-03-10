《焦点》降杠杆显效中国2月表外融资萎缩，经济欠佳货币政策料维稳

* 2月社会融资规模偏低

* 新增信贷不及预期，表外业务萎缩更明显

* 资金面虽宽裕，但M2增速仍不高

* 经济表现欠佳，融资需求不足

* 货币政策短期料维稳，根据经济走势相机而动

作者 边竞

路透上海3月10日 - 中国2月社会融资规模增速偏低，显示经济表现欠佳令融资需求不足；而与新增信贷不及预期相比，表外业务的萎缩更为明显，去年以来央行的“降杠杆”努力正逐步显效。

分析人士指出，目前经济增长乏力，同时表外业务亦显降温势头，而M2增速仍不高，货币政策近期收紧的必要性有限；不过考虑到外汇占款投放不减，当前资金面十分宽裕，央行很快放松政策的可能性同样不大，近期政策基调料仍以维稳为主。

“2月社会融资规模不到1万亿，总量控制比较明显，1-2月累计增速为-2.54%，这种情况也很少见。”广发银行高级交易员颜岩谈到。

他表示，一般贷款占比近七成，而其他融资方式同比均为下降，若央行对降杠杆的态度不变，预计未来一段时间内，社会融资规模增长会保持这种状态。

他认为，货币供应量方面，当月13.3%的M2增速略高于今年目标。不过社会融资规模得到良好控制，有利于M2实现目标，目前出台紧缩货币政策的必要性不大。预计今年央行的货币调控政策会同时在汇率、利率等方面采取措施，并且相对温和，全年流动性波动将更加平稳。

民生银行金融市场部首席分析师李志强则谈到，结合此前公布的数据来看，中国经济还在往下走，而且下滑速度没有出现改善的迹象。如果未来两三个月这种下行趋势还没有得到缓解，不排除可能触发放松政策出台。但在目前时点，经济形势应该还在监管层可接受范围内，没有达到出台政策刺激经济的程度。

他指出，近期人民币汇率有所走贬，不过结合去年以来更长时间段考虑，总体仍然处于一个平稳区间内，暂时也不能成为引发刺激政策出台的直接诱因。

中国人民银行周一公布数据显示，2014年2月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.3%，略高于路透的调查中值13.2%；2月新增人民币贷款6,445亿元，路透调查中值为7,160亿元。

央行数据并显示，2月社会融资规模为9,387亿元，比上年同期少1,318亿元；1-2月社会融资规模为3.54万亿元，比上年同期少780亿元。

周末数据显示，2014年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。且当月出口骤降两成，形成大额贸易逆差。

中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/cec57v

**降杠杆显成效，非标融资占比下滑**

随着银行表外业务增长受控，“降杠杆”成效进一步显现，非标融资在社会融资规模的占比明显下滑。

从2月社会融资规模的分项数据看，人民币贷款占比近七成，若加上外币贷款，传统信贷占比则超过八成。

国海证券债券及宏观分析师黄诗诚表示，表外融资方面，2月信托、委托和票据融资增量均较去年同期少增，三者合计的同比增速由上月的42%降至33%左右。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽谈到，当月外币贷款新增依然较多，2月外汇占款可能继续保持高位。从贷款构成看，居民户中长贷降至千亿附近，企业中长贷新增则不低，直接融资尚可，其中企业债净增量较此前月份明显回升。

她并称，2月银行表外融资节奏急剧放慢，春节之后，流动性并不紧，货币市场利率下降较快，这种资产配置放慢更多是主动调整所致。

国信证券宏观分析师钟正生则指出，2月信托和委托贷款明显下滑，凸显了央行治理非标的力度；由于委托信托贷款与基建和房地产投资的关联度较高，其缩量可能表明央行对当前的经济下行并不太过悲观，所以敢于在宏观经济转弱背景下，继续推进金融体系去杠杆。

他并认为，在宏观经济转弱，信用风险露头的情况下，商行也有收缩表外资产，缓解期限错配风险的需求。

**M2增速仍偏低，货币政策压力不大**

尽管当前银行间市场流动性相当充裕，但最新的M2数据并未现明显反弹，货币政策进一步调控的压力不大；而在经济未现明显起色前，政策维稳应是主要基调，只有在经济失速风险显现后，政策才有可能会适度放松。

平安证券固定收益部研究主管石磊表示，在外汇占款高增长的情况下，2月M2依然保持较低的增长速度，且2月份M2-M1之差较去年末趋势性大幅收窄，也显示经济增速继续下滑，整体看，宏观金融环境不支持央行收紧流动性，流动性管理调控方向有望保持中性。

澳新银行中国经济师周浩亦指出，“M2增速和上个月差不多，还可以，2月份放了这么多流动性，数据也没有太大的反应， 央行会放心一点。”

钟正生谈到，随着央行持续正回购操作，外汇占款开始缩量，跨境资本流入放缓，以及惯常的季末资金面紧张因素，资金面超预期宽松局面可能逐渐改变。

国泰君安宏观分析师薛鹤翔认为，当前来看央行尚无放松意愿，但随着经济不断走弱以及通胀低迷，放松意愿将增强。二季度降准概率在上升。

中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。