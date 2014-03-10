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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 19:03 BJT

东南亚股市：马来西亚股市逼近一个月低位，中国疲弱数据压制整体表现

路透曼谷3月10日 - 马来西亚股市周一跌至近一个月低位，因马来西亚航空 在旗下波音777客机失联事件后遭遇沉重抛压；多数亚洲股市则因中国疲弱数据打击人气而下滑。

马来西亚股市 收低0.6%报1,822.06点，为2月14日以来低点。马来西亚航空股价收低4%，盘中一度狂跌18%触及0.205马币的纪录低点。

其他航空相关类股也走软。Malaysia Airports Holdings 下挫1.7%。

新加坡股市 下滑0.3%，终止连续四日的涨势。凯德置地 等地产类股下跌，因市场预期地产需求将会放慢。

泰国股市 收低0.4%；印尼股市 则微跌0.2%，市场在该国央行本周稍晚举行利率会议前保持谨慎。印尼央行料在周四的政策会议上维持指标利率 在7.5%不变。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 402.38 -2.58 -0.64 +3.61 388.37

新加坡 3126.63 -9.63 -0.31 -1.29 3167.43

马来西亚 1822.06 -10.20 -0.56 -2.40 1866.96

泰国 1349.05 -6.03 -0.44 +3.88 1298.71

印尼 4677.25 -8.64 -0.18 +9.43 4274.18

菲律宾 6487.23 5.40 +0.08 +10.14 5889.83

越南 583.69 3.94 +0.68 +15.67 504.63

(完)

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