东南亚股市：马来西亚股市逼近一个月低位，中国疲弱数据压制整体表现

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透曼谷3月10日 - 马来西亚股市周一跌至近一个月低位，因马来西亚航空 在旗下波音777客机失联事件后遭遇沉重抛压；多数亚洲股市则因中国疲弱数据打击人气而下滑。
马来西亚股市 收低0.6%报1,822.06点，为2月14日以来低点。马来西亚航空股价收低4%，盘中一度狂跌18%触及0.205马币的纪录低点。
其他航空相关类股也走软。Malaysia Airports Holdings 下挫1.7%。
新加坡股市 下滑0.3%，终止连续四日的涨势。凯德置地 等地产类股下跌，因市场预期地产需求将会放慢。
泰国股市 收低0.4%；印尼股市 则微跌0.2%，市场在该国央行本周稍晚举行利率会议前保持谨慎。印尼央行料在周四的政策会议上维持指标利率 在7.5%不变。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 402.38 -2.58 -0.64 +3.61 388.37
新加坡 3126.63 -9.63 -0.31 -1.29 3167.43
马来西亚 1822.06 -10.20 -0.56 -2.40 1866.96
泰国 1349.05 -6.03 -0.44 +3.88 1298.71
印尼 4677.25 -8.64 -0.18 +9.43 4274.18
菲律宾 6487.23 5.40 +0.08 +10.14 5889.83
越南 583.69 3.94 +0.68 +15.67 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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