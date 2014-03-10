国际油市：亚洲柴油现货升水跌至五周低位，台湾供应增加而需求低迷

路透首尔3月10日 - 亚洲柴油现货升水周一跌至五周低点，交易员称因台湾现货供应增加但需求低迷。

路透数据显示，指标500ppm含硫柴油现货较新加坡报价升水跌至每桶0.13美元，为1月29日触及0.1美元以来的最低。

台湾台塑石化出售4月船期的30万桶10ppm柴油和30万桶航煤。投标将于3月11日结束。

行业消息人士称，台湾中油公司以略低于此前标售的价格出售了柴油和航煤船货，说明市场人气低迷而供应充裕。

消息人士表示，中油公司出售了一批500ppm柴油，价格较新加坡报价升水0.10美元；一批含硫1%的柴油，价格为贴水1.50美元；此外还以贴水0.10美元的价格出售一批航煤。

今日无航煤交易达成，不过达成了两笔柴油交易。

Sietco从托克(Trafigura)和雪佛龙各购买了15万桶500ppm柴油，船期为3月25-29日，价格与新加坡报价持平。(完)

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