国际油市：亚洲汽油裂解价差触及七个半月高位，因供应减少

国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透新加坡3月10日 - 亚洲汽油裂解价差周一连续第三个交易日上升并触及七个半月高点，因炼厂停产维护导致供应减少。
路透数据显示，汽油裂解价差上升0.07美元至每桶10.12美元。
越南唯一的Dung Quat炼厂将在第二季进行维护，促使Saigon Petro购买了5万吨4月-6月船期的汽油，FOB价格为每吨升水0.3-0.8美元。
路透记录显示，Saigon Petro通常的月购买量平均为1万吨。
石脑油价格持平，不过交易员称，市场前景可能转弱，因为一些使用石脑油为原料的裂解商即将停产维护。
不过4月下半月发货的石脑油船货需求尚未被完全满足。
到目前为止，只有韩国LG Chem和三星道达尔已经完成4月下半月的购买计划，共计7.5万吨。
今日达成七笔汽油交易，嘉能可是其中六笔交易的买家；无石脑油交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。