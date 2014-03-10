国际油市：亚洲汽油裂解价差触及七个半月高位，因供应减少

路透新加坡3月10日 - 亚洲汽油裂解价差周一连续第三个交易日上升并触及七个半月高点，因炼厂停产维护导致供应减少。

路透数据显示，汽油裂解价差上升0.07美元至每桶10.12美元。

越南唯一的Dung Quat炼厂将在第二季进行维护，促使Saigon Petro购买了5万吨4月-6月船期的汽油，FOB价格为每吨升水0.3-0.8美元。

路透记录显示，Saigon Petro通常的月购买量平均为1万吨。

石脑油价格持平，不过交易员称，市场前景可能转弱，因为一些使用石脑油为原料的裂解商即将停产维护。

不过4月下半月发货的石脑油船货需求尚未被完全满足。

到目前为止，只有韩国LG Chem和三星道达尔已经完成4月下半月的购买计划，共计7.5万吨。

今日达成七笔汽油交易，嘉能可是其中六笔交易的买家；无石脑油交易达成。(完)

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