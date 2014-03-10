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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 07:37 BJT

台股业绩：鸿海2月营收2,606.3亿台币，较上月减17.14%

路透台北3月11日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周一晚间公布，2月合并营收为2,606.3亿台币，较上年同期增10.88%，较上月则减17.14%。

鸿海上年同期营收为2,350.6亿台币。

该股昨日收低0.12%，报84.6台币；大盘加权股价指数 收低0.56%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 2月 2,606.3 -17.14 +10.88

2014年 1月 3,145.5 -35.93 +0.33

2013年12月 4,909.3 +7.61 +18.87(完)

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