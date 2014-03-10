美国热股：购物中心经营企业DDR出售巴西合资公司，股价早盘涨0.5%

港报财经评论：长假后未能复活，恒指下探23,500--经济日报4月19日

恒指昨收报23924点，跌1.4%；国指收报10043点，跌1.6%，大市成交额稍增至705.9亿元。朝鲜半岛风云仍浓，港股于复活节假期后未能复活，活受难！