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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 22:14 BJT

美国热股：购物中心经营企业DDR出售巴西合资公司，股价早盘涨0.5%

路透3月10日 - 购物中心经营企业DDR 同意将旗下巴西合资公司出售，将精力放在美国本土的购物中心收购和发展业务之上。

在周一早盘交易中，该公司股价上涨0.4%报16.4美元。(完)
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