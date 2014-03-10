亚洲橡胶：3月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 3月 232.4 20
* 4月 230.6 37
* 5月 230.9 180 233.0 40
* 6月 227.6 334 230.0 110
* 7月 225.5 1664 228.3 449
* 8月 224.4 10794 227.2 2183
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 利棣儿)
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。