表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.080%，投标倍数为4.97

英国金融：英镑在首相要求提前选举后大涨，财相哈蒙德乐观以对
路透伦敦4月18日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，首相特雷莎梅要求提前选举后，英镑在周二大涨，显见市场希望拥有一个更强势的保守党政府领导英国脱欧谈判。
路透华盛顿3月10日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.075 低值 0.065 投资 0.081 价格 99.959556 高值得标比率 57.36% 投标倍数 4.97 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,300,000 总投标 114,360,426,000 竞争性投标得标 22,175,374,000 非竞争性投标得标 348,926,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/13 到期日 2014/09/11 CUSIP码 912796DV8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，首相特雷莎梅要求提前选举后，英镑在周二大涨，显见市场希望拥有一个更强势的保守党政府领导英国脱欧谈判。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。