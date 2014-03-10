USDA月报：3月10日全球农作物主要信息

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透3月10日 - 美国农业部(USDA)周一公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2013/14 2012/13
3月 2月 3月 小麦(百万吨) 澳洲产量 27.00 26.50 22.46 澳洲出口 19.50 19.50 18.66 阿根廷产量 10.50 10.50 9.30 阿根廷出口 3.00 3.00 3.55 欧盟产量 142.89 142.87 133.88 欧盟出口 29.00 27.50 22.62 加拿大产量 37.50 37.50 27.21 加拿大出口 23.00 23.00 18.98 中国产量 121.72 122.00 121.02 中国进口 8.50 8.50 2.96 大豆(百万吨) 巴西产量 88.50 90.00 82.00 巴西出口 45.00 45.00 41.90 巴西进口 0.15 0.15 0.40 阿根廷产量 54.00 54.50 49.30 阿根廷出口 8.00 9.70 7.74 中国进口 69.00 69.00 59.87 豆油(百万吨) 中国进口 1.47 1.47 1.41 玉米(百万吨) 阿根廷产量 24.00 25.00 26.50 阿根廷出口 16.00 17.00 18.50 南非产量 13.00 13.00 12.37 南非出口 2.00 2.00 1.90 中国产量 217.00 217.00 205.61 中国出口 0.10 0.10 0.08 中国进口 5.00 5.00 2.70 棉花(百万包) 中国产量 32.00 33.00 35.00 中国年末库存 57.31 58.31 50.36 中国出口 0.05 0.05 0.05 中国进口 11.00 11.00 20.33 印度产量 29.00 29.00 28.50 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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