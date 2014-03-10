金属期市：期铜跌至八个月低位，因忧虑中国铜融资交易可能出脱

* 中国2月录得贸易逆差，出口骤降

* 中国2月铜进口按月大跌30%

路透伦敦3月10日 - 伦敦期铜周一触及八个月低位，沪铜合约触发5%跌停限制，因上周中国公司债市场出现首例违约事件后，投资人忧虑中国铜融资交易将被出脱。

期铜下跌的另一原因是中国2月出口意外下降，令中国贸易从顺差变为逆差，且令对中国经济放缓的忧虑加重，尽管数据走弱归因于中国新年假期。

中国2月未锻造铜进口较1月大跌30%，因沪铜价格疲弱，铜价进一步受到打击。不过，2月进口同比仍上升27%。

“很显然，中国信贷市场出脱头寸，造成对作为信贷抵押品的铜的需求减少，”Marex Spectron市场分析部全球主管Guy Wolf说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,649美元，周五报6,782美元，周一盘中跌至6月25日来最低6,608美元，距离近三年的低位只有咫尺之遥。

上海期货交易所交投最活跃的5月沪铜合约 下挫5%，报每吨46,670元人民币(7,600美元)，为逾四年来最低。

中国是全球最大的铜消费国，占全球需求的40%。但大部份进口的铜是作为筹资的抵押品。

投资人对这些借贷交易的忧虑加剧，因上周中国发生首例债券违约案，太阳能设备生产商上海超日太阳能股份有限公司未能按期支付债券利息。

根据上海金属网提供的信息，上海保税区铜溢价较1月底下降20美元，至140-160美元。

期铝 收报1,775.50美元，周五收报1,764美元。期锌 从2,059美元下跌至2,040美元。期铅 从2,096.50美元下滑至2,084美元。

期锡 收报22,900美元，周五收报22,825美元。期镍 从上周五的15,295美元升至15,450美元。(完)

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