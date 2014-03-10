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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 70.53 -1.88 -2.60 2587608

搜狐 77.01 -3.28 -4.09 788161

网易 70.00 -1.59 -2.22 694039

百度 179.56 -2.48 -1.36 4208107

台湾

台湾积体电路 18.96 +0.19 +1.01 1795971

联电 2.00 -0.07 -3.38 314217

日月光 5.25 -0.03 -0.57 59190

硅品精密 6.40 +0.04 +0.63 494846

和信超媒体 1.59 -0.06 -3.64 977957

友达 3.24 -0.10 -2.99 18049

中华电信 30.35 +0.03 +0.10 26201

台湾国际航电 53.12 -0.49 -0.91 855227

香港

中国移动 45.94 -0.96 -2.05 274947

中国联通 12.56 -0.29 -2.26 188448

中国电信 41.97 -0.92 -2.15 25013

中芯国际 4.21 +0.06 +1.45 47883

电讯盈科 4.82 +0.04 +0.86 278

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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