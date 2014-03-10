《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月10日

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 70.53 -1.88 -2.60 2587608
搜狐 77.01 -3.28 -4.09 788161
网易 70.00 -1.59 -2.22 694039
百度 179.56 -2.48 -1.36 4208107
台湾
台湾积体电路 18.96 +0.19 +1.01 1795971
联电 2.00 -0.07 -3.38 314217
日月光 5.25 -0.03 -0.57 59190
硅品精密 6.40 +0.04 +0.63 494846
和信超媒体 1.59 -0.06 -3.64 977957
友达 3.24 -0.10 -2.99 18049
中华电信 30.35 +0.03 +0.10 26201
台湾国际航电 53.12 -0.49 -0.91 855227
香港
中国移动 45.94 -0.96 -2.05 274947
中国联通 12.56 -0.29 -2.26 188448
中国电信 41.97 -0.92 -2.15 25013
中芯国际 4.21 +0.06 +1.45 47883
电讯盈科 4.82 +0.04 +0.86 278
(完)
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路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1