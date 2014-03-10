欧洲经济指标预测--3月11日-3月18日****

上海车展：上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 2月 +1.60% +3.90% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 +1.4% -0.9% 经季节调整进口(较前月) +1.3% -0.6% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差177 顺差185 0815 瑞士工业订单 第四季 -- -2.3% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +3.0% +1.8% 制造业产出(较前月) 1月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +3.3% +1.5% 3月12日(三) 0630 法国非农就业 第四季 -- +0.10% 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -0.7% (较上年同期) +1.9% +0.5% 3月13日(四) 0001 英国RICS房价指数 2月 52 53 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.6% (较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 意大利HICP(较上月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 3月14日(五) 0700 德国CPI(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 1月 逆差27 逆差22 英国全球贸易收支(亿英镑) 1月 逆差86 逆差77.2 3月17日当周 3月17日(一) 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 -1.1% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 3月17日-18日 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.7% 3月18日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差2.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差139 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 -- 55.7 现况指数 -- 50.0 (完)
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼 簿记行星展银行为国动网络通信集团(简称：国动集团)重新启动了一笔3 亿元人民币(4,360万美元)三年定期贷款。国动集团是中国民营通信基础 设施服务供应商，去年因为未能及时提供经审计的财务资料等原因，未能 完成这笔贷款的筹集。 这次金额从去年7月的贷款目标3.5亿元人民币下调。这笔贷款是国动 集团计划一共融资10亿人民币的第一阶段。所获融资将用于营运资金及资 本支出。 一名消息人士表示，重新启动的贷款利率较高，但费用较低，结果综 合收益与去年那次差不多。 这次贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的115%，去年3.5亿元贷 款计划则为110%。 承诺1.5亿人民币以上的银行获得主办行头衔，前端费75个基点，而 去年的条件是承诺2亿人民币以上的前端费是150个基点。承诺8,000万至1 .4亿人民币的银行获得安排行头衔，前端费70个基点；承诺5,000-7,000 万人民币的银行为高级经理行，前端费26个基点。 在5月8日前承
0637GMT * 欧元/日圆买盘仍良好，上探技术位 * 重新突破下行200小时移动均线切入位116.48，亚洲时段突破116.2 8至116.60 * 亦突破下行日线一目均衡转换线切入位116.50 * 回到周线一目云区，底部在115.60，118.46为一目均衡基准线切入 位，118.47为55周移动均线切入位 * 上行幅度存在不确定性，周日的法国大选第一轮投票临近 * 利差、美元/日圆以及欧元/美元走势受关注(完) (编译 王琛；审校 张荻)