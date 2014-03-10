日韩经济指标预测--3月11日-3月18日****

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月11日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -3.0% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 2月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.4% 2350 日本企业调查指数 第一季 -- 9.7 3月12日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +7.1% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,590 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超41 2350 日本机械订单(较前月) 1月 +7.0% -15.7% (较上年同期) +18.8% +6.7% 3月13日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 -- 2.5% 3月13-14日 2300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -- +1.6% 进口(较上年同期) -- +4.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 3月14日(五) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 1月 -- +4.0% 产能利用率指数(较前月) -- +2.2% 3月17日当周 3月17日(一) 暂无重要经济指标公布。 3月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.3% 2330 日本路透短观调查 3月 -- 18 2350 日本出口(较上年同期) 2月 -- +9.5% 进口(较上年同期) -- +25.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差27,900 (完)
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1