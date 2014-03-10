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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 06:44 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币再度走高，关注上海股市

2220GMT

* 除了人民币/离岸人民币以外，隔夜汇市交投非沉闷

* 市场似乎避免此时反应过度

* 铁矿石跌8.5%，打压澳元/美元，但其保持相当坚挺

* 今日都在关注上海股市走势。昨日沪综指大跌2.85% (完)

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