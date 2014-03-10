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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 06:58 BJT

更新版 1-美国经济：芝加哥联储总裁坦言美联储将继续缩减购债

(新增更多细节)

路透乔治亚州哥伦布3月10日 - 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美联储将继续以每月100亿美元的步伐缩减购债，其并提供美联储可能如何调整其维持低利率政策计划的细节。

埃文斯这番言论或许是决策官员最明确地表态，表明美联储将在未来每次会议上都继续缩减刺激规模，包括下周的会议。

埃文斯坦率的表示，“美联储上两次会议每次缩减购债100亿美元，我们将继续这么做。”

随着削减购债规模，美联储面对更紧迫的挑战是，将失业率降至6.5%以下后很长时间维持近零利率的承诺进行修改。由于失业率已经迅速降至6.7%，决策者在争论如何调整这一承诺，同时不会让人觉得他们会很快收紧政策。
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