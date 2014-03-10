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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 06:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆的前阻力位目前变成支撑位

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* 昨日重新测试102.60/70，此处以前是阻力位，现在是支撑位

* 日线收在关键的50日均线103上方--多头占上风

* 未来数日和数周有望继续走高

* 有可能重新测试1月2日高点105.45

* 若日线明显收在102.6下方，则前景将转空

* 图表：link.reuters.com/jag57v

(完)

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