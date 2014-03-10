《汇市简讯》美元/日圆的前阻力位目前变成支撑位

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
2241GMT
* 昨日重新测试102.60/70，此处以前是阻力位，现在是支撑位
* 日线收在关键的50日均线103上方--多头占上风
* 未来数日和数周有望继续走高
* 有可能重新测试1月2日高点105.45
* 若日线明显收在102.6下方，则前景将转空
(完)
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路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1