《路透早报》--3月11日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--澳洲国民银行(NAB)2月企业现况指数和信心指数

--瑞典2月失业率

--德国1月贸易收支

--瑞士第四季工业订单

--瑞典2月通胀率

--意大利第四季国内生产总值终值

--英国1月工业生产和制造业产出

--美国2月NFIB小企业信心指数

--美国ICSC/高盛连锁店销售、Redbook连锁店销售

--美国1月趸售库存

重大事件及官员讲话：

--中国央行行长周小川、银监会主席尚福林、证监会主席肖钢、保监会主席项俊波、国家外管局局长易纲就“金融改革与发展”答记者问

--日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会

--日本央行政策会议决定

--欧盟财长会议

--经济合作暨发展组织首席经济学家公布对G7国家和中国的经济预估

以下为欧美市场时段(3月10日下午5:00至3月11日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--克里米亚地区发生冲突，外交斡旋停滞

一支亲俄罗斯的武装周一在夺取乌克兰在克里米亚的一个军事基地时开火，北大西洋公约组织(NATO)宣布在其东部前沿进行侦察飞行，克里米亚半岛的紧张局势没有缓解的迹象。

外交斡旋处于停滞状态，俄罗斯称美国未理会就解决危机进行磋商的邀请，但美国稍晚称，若莫斯科展现出“参与”的意愿，可能会在本周进行一次外长会议。

另，乌克兰财政部长Oleksander Shlapak表示，希望4月能收到正与国际货币基金组织(IMF)进行谈判援助的首期。

还表示，该国货币格里夫纳已经企稳,未来一年很有可能持稳在10.0-10.1左右。

--马航失联客机仍杳无音信，是“前所未有的航空神秘事件”

马来西亚民航总局局长Azharuddin Abdul Rahman称，马来西亚航空客机失联是“前所未有的航空神秘事件”，各方开展的大范围空中和海上搜寻工作已经进入第三天，但尚未找到任何确切的踪迹。

美国和欧洲政府消息人士称，马航失联客机的调查人员指迄今没有证据显示客机受到袭击。越南民航局此前表示，救援直升机已从海面打捞起一件黄色物体，确认并非马航失联客机的救生筏。

浏览马航失联客机事件，请点击:

--美联储将继续以每次100亿美元的进度缩减购债-埃文斯

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续以每次100亿美元的进度缩减每月购债计划，并给出联储可能如何调整所谓利率前瞻性指引的细节。

埃文斯还表示，美联储应调整所谓的前瞻性指引，强化利率将保持低位“相当长时间”，以及很大程度上有赖于就业市场持续改善。他预计美联储首次升息将在2016年。[FED CLN]

--英镑走强无益于出口拉动经济复苏--宾恩

英国央行副总裁宾恩表示，如果英镑进一步走强，英国会越来越难在出口的拉动下实现经济复苏。这是央行官员罕见地对汇率发表看法。

他还警告，不要过于“纠结”央行何时上调处于纪录低点的利率。当前的指标利率为0.5%，金融市场和其他决策者都认为2015年春季可能升息。

--比特币交易平台MT. GOX在美国申请破产保护

曾经是全球最大比特币交易平台的Mt. Gox周日晚在达拉斯申请美国破产保护，此举可暂时停止美国向其采取法律行动。

Mt. Gox称，若不申请美国破产保护，将要为芝加哥联邦法院集体诉讼的官司辩护付出庞大的资金。

Mt. Gox于2月底在日本申请破产，之前公布称可能已丢失客户的75万比特币。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周一走低，受累于中国贸易数据疲弱，以及近期波音生产受挫。波音股价收挫1.3%，报126.89美元，该公司上周五表示，正在生产的大约40架787梦幻客机机翼上发现“细微裂缝”，令这一最新机型再受打击。

道琼工业指数收跌34.04点，或0.21%，至16,418.68点；标准普尔500指数微挫0.87点，或0.05%，至1,877.17点.Nasdaq指数下跌1.775点，或0.04%，至4,334.448点。 --欧股连续第二个交易下跌，受累于俄罗斯和乌克兰间的关系紧张，以及中国经济数据疲弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，报1,320.98点，此前再次下探上周创下的低位。英国富时100指数收低0.35%，报6,689.45点；法国CAC-40指数收升0.1%，报4,370.84点德国Dax指数下跌0.91%，报9,265.50点。 汇市: --美元兑主要货币几无变动，因上周颇为令人鼓舞的美国就业报告使投资人对就业增长提速抱存希望，且乌克兰紧张局势仍然受控。美元指数 升0.06%，报79.767。欧元最新报1.3870美元，较周五尾盘下跌0.04%，欧元兑日圆下滑0.1%，报143.10日圆。

债市: --美债价格大致持稳，在指标公债价格下滑后，本周的公债供应预计将吸引买家。指标10年期公债升3/32，收益率报2.78%，略低于上周五尾盘的2.79%。30年期长债升1/32，收益率报3.72%，同上周五尾盘水准相若。

--葡萄牙公债收益率大跌至近四年低点，因对该国可能继爱尔兰之后，在今年稍晚退出国际救助的乐观情绪增强。葡萄牙公债收益率跌12个基点，报4.48%，为2010年4月来最低。低风险10年期德债收益率跌2.3个基点，报1.63%。 油市: --美国原油期货下挫逾1美元，至三周低位，受累于中国2月出口意外骤降，令人担忧中国经济成长放缓。美国原油收低1.46美元，报每桶101.12美元，为2月14日来最低。在两日连涨后，布兰特原油收低0.92美元，报每桶108.08美元。 金属市场: --金价基本持平，令人失望的中国出口数据扶助支撑金市，投资者密切关注俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的僵局的最新发展。1845GMT，现货金小跌0.05美元，报每盎司1,339.80美元。美国COMEX-4月期金收涨3.30美元，报每盎司1,341.50美元。 --伦敦期铜触及八个月低位，沪铜合约触发5%跌停限制，因上周中国公司债市场出现首例违约事件后，投资人忧虑中国铜融资交易将被出脱。期铜下跌的另一原因是中国2月出口意外下降，对中国经济放缓的忧虑加重。