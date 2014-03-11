金砖国家：3月10日股汇市收盘纵览

路透3月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月10日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌1.21%，至955.02点。
中国股市：沪综指收挫近3%创八个半月最大跌幅，宏观经济忧虑升温
中国汇市：人民币即期大幅收贬，最新贸易数据不佳及中间价挫跌拖累
香港股市：恒生指数收跌1.8%，创五周来最大单日跌幅
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拉美股市：拉美股市下跌逾1%，因疲弱的中国出口数据，重燃全球对中国经济放缓的忧虑，将中国股市推至五年收盘低位。巴西股市Bovespa指数 挫跌达2%，触及八个月低点，受铁矿石巨擘淡水河谷 拖累。
拉美汇市：多数走软，受中国出口数据疲弱拖累
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南非股市：下跌，Kumba Iron Ore 等重量级能源股领跌，因中国贸易数据低于预期，令投资人感到不安，且引发商品需求放缓的忧虑。指标Top-40绩优股指数 收低1.09%至42,735.38点，综合指数 下跌0.97%至47,322.46点。
南非汇市：南非兰特兑美元走软，但仍在近期窄幅区间内
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印度股市：BSE指数小幅收高，盘中曾连续第三个交易日创纪录高点，强劲外资买盘持续提振内需股，但汇率升值打击出口股，则使上涨动能降温。指标BSE指数 涨0.07%或15.04点，收在21,934.83点，盘中创下22,023.98点纪录新高。大盘NSE指数 涨0.16%或10.60点，至6,537.25点，盘中也创出6,562.20的纪录新高，为连续第二个交易日创新高。
印度汇市：印度卢比兑美元升至七个月高点，受外资持续买进股票和债券支撑，尽管疲弱中国贸易数据打击其他亚洲货币。卢比兑美元 收在60.85/86，周五收报61.08/09。周一卢比盘中曾高见60.79，为8月12日以来最高位。
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俄罗斯股市：休市
俄罗斯汇市：休市 (完)
(整理 王冠中; 审校 孙茉莉)