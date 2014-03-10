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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 07:23 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币在纽约收于趋势新高6.1375

2306GMT

* 中国疲弱数据隔夜影响有限，海外投资者犹豫不定

* 铁矿石价格周一下跌8.5%，是最大焦点

* 美元/离岸人民币(CNH)在亚洲收于6.1295之后，在纽约创出新的盘中高位6.1380

* 美元/CNH亦收于新的趋势高位6.1375

* 1年期人民币NDF隔夜交投于6.1800-45区间，最新报6.1800/20

* 疲弱的出口数据和超日债违约，重挫上海股市--收低2.86% (完)

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