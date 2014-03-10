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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 07:42 BJT

欧元汇率：欧央行似乎不担心强势欧元的通缩效应，欧元料奔向三年高点

路透伦敦3月10日 - 欧洲央行(ECB)维持货币政策不变，以及似乎并不担心强势欧元的通缩效应，或许可助推欧元迈向近三年来最高。

若欧元区经济在未来几个月显露更多复苏迹象，而美国数据仍良莠不齐，那么欧元有可能会升向1.45美元，这将是2011年中以来首见，然后欧央行才会对欧元汇率表示不安。

欧央行总裁德拉吉在上周四的记者会上称，欧元区经济正在按部就班地复苏，无需改变货币政策。

德拉吉的评论推动欧元兑美元 来到两年半高点1.3915，分析师预期，欧元在未来数周可能会涨至1.40美元。
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