欧元汇率：欧央行似乎不担心强势欧元的通缩效应，欧元料奔向三年高点

路透伦敦3月10日 - 欧洲央行(ECB)维持货币政策不变，以及似乎并不担心强势欧元的通缩效应，或许可助推欧元迈向近三年来最高。

若欧元区经济在未来几个月显露更多复苏迹象，而美国数据仍良莠不齐，那么欧元有可能会升向1.45美元，这将是2011年中以来首见，然后欧央行才会对欧元汇率表示不安。