欧元汇率：欧央行似乎不担心强势欧元的通缩效应，欧元料奔向三年高点

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透伦敦3月10日 - 欧洲央行(ECB)维持货币政策不变，以及似乎并不担心强势欧元的通缩效应，或许可助推欧元迈向近三年来最高。
若欧元区经济在未来几个月显露更多复苏迹象，而美国数据仍良莠不齐，那么欧元有可能会升向1.45美元，这将是2011年中以来首见，然后欧央行才会对欧元汇率表示不安。
欧央行总裁德拉吉在上周四的记者会上称，欧元区经济正在按部就班地复苏，无需改变货币政策。
德拉吉的评论推动欧元兑美元 来到两年半高点1.3915，分析师预期，欧元在未来数周可能会涨至1.40美元。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)