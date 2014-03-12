《综述》台湾投信业指今年债转股趋势不变，下半年恐因QE加速退场动荡加剧

* 债券转股票、新兴市场转向成熟市场投资趋势不变

* 美国QE年中加速退场疑虑恐升温，下半年市场动荡料加大

* 新兴市场债仍可留意，财务体质较佳国家具吸引力

* 欧美股市仍吸金，但可留心北亚与印度市场

记者 董永年

路透台北3月12日 - 经历2013年投资的典范移转，台湾资产管理业者普遍认为，今年仍不脱“由债转股、新兴转成熟市场”的大趋势。但也强调，由基本面引导的行情易出现较大波动，要把握逢低布局机会才能创造高收益。

2014年理柏台湾基金奖周三颁发。汤森路透集团旗下的理柏(Lipper)表示，由于预期美国QE开始退场，去年债券市场与新兴市场受到冲击。因此，今年基金奖普遍以股票型基金的报酬率优于债券型，而投资成熟国家股市的基金表现则优于新兴市场。

展望今年投资趋势，理柏亚洲区研究总监冯志源指出，由于美联储计画在第三季让QE全数退场，因此不能排除扩大缩减购债规模的可能。

〞美国失业率下降超出预期，退场绝对会加速，也许下次不会再是100亿美元，是200亿起跳。〞他说。

冯志源认为，因应强势美元时代来临，资金会持续回流美国。整体金融市场上半年相对稳定，下半年料反映QE加速退场的恐惧而起伏加大。此外，资金也会持续涌向欧美等成熟市场股市，新兴市场将相对憔悴。

本次获得台股基金五年奖的台新主流基金经理人吴胤良也预期，以就业人数成长来看，美国在5、6月就会超过金融海啸前的纪录，届时市场对是否扩大QE缩减规模的预期将加深，金融市场也会出现较大波动。

虽然2014年的投资趋势维持由债券转股票、新兴市场转向成熟市场。不过富兰克林投顾副总经理罗尤美认为，不建议全数抛售债券，因有些公司债与新兴市场债的投报率仍有7-8%水准。

她表示，新兴市场经过大举抛售后，部分国家债券殖利率已到7-8%，但这些债信比高收益债更好。若能选择存续期在三年内以避开利率风险，且经济体质好的国家以避开汇率风险，都是适合投资的标的。

〞这些国家不会有金融风暴，只会因资金的撤出与流入造成震荡，反而形成了投资机会。〞罗尤美说。

摩根资产副总谢瑞妍则点名印尼，她表示，最近留意到法人在注意新兴市场债。印尼的美元债殖利率达7-8%，且因已大幅升息，令政策风险降低且筹码也相对乾净，但还是要留意汇率风险。

**股市料持续吸金**

股市方面，冯志源表示，2013年股票型基金翻转轴线，从2012年的净流出转为净流入，2013年共吸金6,000亿美元。主要成熟市场股票型基金，如欧洲股票、美国中小型股票、日本股票是最受青睐的类别。

他认为，2014年股票仍将领先市场吸金，区域也以欧美占多数。

罗尤美指出，以企业获利预估，今年美欧股市仍有上涨10%的空间。但毕竟累积涨幅已大，波动幅度也偏高。

她认为，自2008年金融海啸以来流出欧美的资金，至今只有六成回流。建议逢回加码美股，其中以生技与科技业较看好，生技产业今年获利成长将达18%，较整体企业平均8%为高。因此建议定期定额生技基金，但要谨记停损与停利。

除欧美股市外，摩根的谢瑞妍表示，第二季可观察新兴市场，若无通膨风险、经常帐改善或是政治面出现契机的国家，像是印度股市，因5月有国会大选，具政党轮替的改革契机，股市或有上涨机会。

她也提及，随着成熟市场复苏，以出口为主的北亚料将受惠，等到二、三季以后成熟市场进入扩张阶段，相关股市或有上扬可能。

台股方面，吴胤良表示，由于今年底有选举，且年中美国有QE加速退场疑虑，因此对第二、三季的行情谨慎看待。

在选股策略上，他认为，以科技股为主的台湾股市较缺乏大幅上扬的契机。但类股与个股间的表现差异大，看好云端伺服器制造商、第四代行动通讯(4G)布建以及电动车供应链的相关个股。此外，电子零组件中的发光二极体(LED)因供需缺口已收敛，短期股价有走多机会。