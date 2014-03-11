《全球重要经济事件一览表》--3月11日-3月18日

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3月11日(二)
伦敦--英国央行总裁卡尼和英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔将在英国议会财政委员会就通胀报告发言(0930)。
华盛顿--美国财政部主管税收政策的助理部长Mark Mazur在2014全美印第安人大会上讲话。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长兼代理首席经济学家玉木林太郎将报告七国集团(G7)和中国的短期前景(1200)。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
3月12日(三)
华盛顿--美国财政部长杰克卢在参议院预算委员会就奥巴马总统2015年预算案作证。
法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议，在主题为“当前央行沟通存在的问题和挑战”的辩论会上发言(0800)；欧洲央行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言(1000)。
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许参加辩论会并发言，主题为“作为货币政策决策者和金融监管者，双重职责给欧洲央行带来的挑战”(1300)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威发表演说。
3月13日(四)
华盛顿--参议院金融委员会就提名费舍尔(Stanley Fischer)担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席、鲍威尔(Jerome Powell)和布雷纳德(Lael Brainard)担任美联储理事召开听证会。
伦敦--英国央行特别决议部门主管Andrew Gracie和法国央行官员Sylvie Matherat参与小组讨论。
维也纳--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话(1700)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在经济学人的峰会上就“实现充分整合的银行业联盟--欧洲央行三大支柱”讲话(0815)。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席Antti Heinonen新书发布会(0800)。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明和官方现金利率(OCR)。
东京--日本央行发布2月政策会议记录(2350)。
3月14日(五)
斯坦福--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰会上讲话(0145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“我们是否吸取了此前金融危机的教训？”发言(0915)。
3月17日(一)
伦敦--英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House)出席“市场结构、交易及融资新规则”会议(0930)。
3月18日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
加拿大哈利法克斯--加拿大央行总裁波洛兹对当地商会讲话。
法兰克福--葡萄牙前财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就“金融系统的建立：美国初期历史经验”讲话(1600)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 张荻)