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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 09:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月11日

路透香港3月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.
7606港元 )
   
     美股道琼工业指数周一收低-34.04,或-0.21%,报16418.68点.因受累于中国贸易数据疲弱，以及近期波音
生产受挫。 
 
 公司名称            ADR代码    收盘价    涨跌幅      成交量     ADR折合每股普通股 较港
 股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       156.930   -2.24      28811            12.179       0.82
 中国铝业                       8.680   -0.80      22701             2.694       0.17
 中国移动                      45.940   -2.05     274947            71.304       0.36
 中国人寿                      41.200   -2.21      58586            21.316      -0.39
 中石油                       102.940   -1.40      64525             7.989       0.11
 中石化                        88.440   -1.69      96555             6.863      -0.82
 汇丰控股            <HSBC.K   51.610   -1.22    2396057            80.105      -0.43
 中电信                        41.970   -2.15      25013             3.257      -0.09
 中国联通                      12.560   -2.26     188448             9.747       0.38
 兖州煤业                       6.590   -1.35      66566             5.114      -0.69
 华能国际                      34.120   -0.20      12207             6.620       0.45
 南方航空                      16.460   -2.89      14024             2.555       2.19
 东方航空                      17.120   -1.38       6465             2.657      -0.10
 中芯国际                       4.210    1.45      47883             0.653       2.10
 (完)

 (整理　赵红梅)
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