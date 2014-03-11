《路透晚报》--3月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：存款利率放开一两年可实现，人民币国际化道路漫长--央行行长

中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现；他并称，人民币要实现国际化，仍是一个相对比较漫长的过程。

--中国金融：银监会确定五家民营银行试点方案，阿里巴巴、腾讯等参与

中国银监会主席尚福林表示，目前已确定五个民营银行试点方案，阿里巴巴、腾讯等民营资本都参与试点。

--《焦点》降杠杆显效中国2月表外融资萎缩，经济欠佳货币政策料维稳

中国2月社会融资规模增速偏低，显示经济表现欠佳令融资需求不足；而与新增信贷不及预期相比，表外业务的萎缩更为明显，去年以来央行的“降杠杆”努力正逐步显效。近期政策基调料仍以维稳为主。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购锁定资金期限渐次拉长，中性温和回笼基调延续

面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，中国央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限,周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。

--新债招标：国开行短债定位明显偏低，受资金充裕及手续费高返等激励

中国银行间市场资金继续泛滥，国家开发银行 CHBD.UL 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")中，短端定位明显偏低，尤其是一年期品种中标收益率远低于预期，中长端则接近预期。

--《中国新债预测》三年国债利率预测均值3.62%，资金宽提振中短债需求

中国财政部周三将跨市场招标发行三年期固息国债。路透调查显示，资金充裕，中短期新债应仍会较受欢迎，但和金融债等比较，国债利率偏低，略影响需求，预计中标利率会接近或略低于二级，预测均值为3.62%。

--中国债券：中信建投发起超日债持有人会议维权，有意诉讼追讨欠息

近期成为中国首单实质违约的11超日事件，又有了后续进展。该债券受托管理人中信建投证券公司提请召集债券持有人会议，要求持有人授权未来可采取民事诉讼、处置担保物等方式来追讨所欠利息和违约责任。

--中国债市：银行间市场2月债券托管增2,782亿元，商业银行连七个月增持

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年2月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约28.94万亿元人民币，环比增加2,782亿元，增量较上月明显放大。

--《中国债市每日综述》正回购温和难阻资金利率下行，现券仍显局部强势

中国央行公开市场周二正回购操作力度较为温和，充裕的流动性未受影响。银行间市场资金利率下行之势难改，并带动利率互换(IRS)继续陡峭化大跌逾10个基点(bp)；不过现券仍显局部强势特征，部分中短期利率债以及城投债需求不错，收益率走低。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘逆中间价小幅回升，央行记者会未提供方向指引

人民币兑美元即期周二早盘小幅回升，供求基本平衡，波动区间亦较上日收窄。中间价连续第二天小幅走贬，并创逾三个月低位。市场关注早间中国央行举行的记者会，但并未获得方向指引。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指微收升脱离近两月新低，短期做空动能基本消化

中国股市沪综指周二缩量微收升，脱离近两个月盘中新低。分析师指出，昨日大盘劲挫近3%并创下八个半月最大跌幅，场内短期做空动能已基本消化，今日大多个股价格逐步企稳，大盘小幅震荡。

--《焦点》中国天量库存及融资矿抛货，重压铁矿石价格

贸易商称，使用铁矿石作为抵押品融资的中国钢厂和贸易商，正在争相抛售求现以偿还贷款，从而加剧铁矿石的压力。今年以来，铁矿石价格已经缩水超过五分之一。

--中国汽车：2月汽车销量同比增长18%至近160万辆--中汽协

中国汽车工业协会公布，中国2月汽车产销较上月有所下降，同比则呈较快增长，其中销量同比增长17.84%至159.64万辆。

--中国证券：国泰君安拟收购上海证券51%股权--消息

据两位消息人士周二透露，中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司拟收购其兄弟单位上海证券51%股权，两家券商的母公司上海国际集团可借此解决“一参一控”问题及未来潜在的同业竞争问题。

--中国钢铁:2014年粗钢表观消费量预计增长3%至7.5亿吨左右--宝钢董事长

中国最大的上市钢企--宝钢股份董事长何文波周二表示，中国2014年粗钢表观消费量预计增长3%，至7.5亿吨左右。

--香港个股：国美前主席黄光裕同意就违反董事责任向国美赔偿4.2亿港元--证监会

香港证监会周二称，国美电器前主席黄光裕及其妻子同意向国美支付约4.2亿港元赔偿，以就他们于进行股份购回时违反董事责任一事作出补救。

--美国个股：易居中国旗下乐居分拆赴美上市，并与腾讯战略合作

房地产服务企业--易居中周一晚间宣布，旗下从事房地产互联网业务的全资子公司--乐居控股将分拆上市，已向美国证监会递交招股书；乐居还与中国互联网巨头腾讯控股周一签署战略合作协议，共同开发房地产移动电商软件和工具等。

--台股业绩：鸿海2月营收2,606.3亿台币，较上月减17.14%

全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密周一晚间公布，2月合并营收为2,606.3亿台币，较上年同期增10.88%，较上月则减17.14%。

--中港个股：江西铜业称尽管铜价大跌，但客户并未取消船货

江西铜业股份有限公司副总经理吴育能周二表示，尽管本周铜价大跌，但江西铜业集团的客户并未取消长单船货。

--中国期市：铁矿石从合约低位反弹收高，连日暴跌后迎来抄底买盘