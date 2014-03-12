金砖国家：3月11日股汇市收盘纵览

路透3月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月11日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.09%，至955.89点。
中国股市：沪综指微收升脱离近两月新低，短期做空动能基本消化
中国汇市：人民币即期小幅收贬，央行记者会未提供方向指引
香港股市：收盘持平处于近一个月低点附近，旺旺跳涨
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拉美股市：中止两日卖压，MSCI明晟拉美指数 持平，接近2月6日以来最低水准。巴西股市Bovespa指数 小涨0.4%，但矿业和钢铁股延续跌势，因铁矿石价格跌至17个月低点。
拉美汇市：拉美货币兑美元下滑，因忧虑中国需求放缓
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南非股市：收高，由电子商务巨擘Naspers 领涨，且黄金和铂金相关个股上扬。指标Top-40绩优股指数 上涨0.75%至43,055.99点，综合指数 上涨0.61%，至47,612.81点。
南非汇市：南非兰特兑美元跌至一周低点，关注南非经常账数据
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印度股市：大盘NSE指数下跌，自盘中触及的纪录高点回落，在通胀数据公布前，近期表现居前的个股如Reliance Industries遭逢获利了结。NSE指数 下跌0.39%，收在6,511.90点，稍早曾触及纪录高点6,562.85点。BSE指数 下跌0.49%，收在21,826.42点。两指数均中止五日涨势。
印度汇市：印度卢比兑美元六个交易日来首次下跌，自盘中触及的七个月高点回落，此前路透报导称，印度政府暂缓将其国内债券列于全球债券指数的计划。印度股市下跌亦打击卢比。卢比兑美元 收在60.94/95，周一收报60.85/86，周二盘中曾触及60.5925，为8月12日以来最高。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.31%，至1,132.050点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.14%，至616.90点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.08%，至36.5000卢布；卢布兑欧元 涨0.02%，至50.5775卢布。(完)
(整理 王冠中; 审校 龚芳)