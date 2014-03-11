港报财经评论：油改利油股，金改抑内银--经济日报3月11日

油改利油股，金改抑内银 /林瑞芬

恒指昨挫1.75%至22,264；大市成交额680亿港元。本周开始中资股陆续公布业绩，不太有惊喜，中期还是放在改革身上。油改利油股，金改则抑内银定局明显。马航客机失踪事件惹恐袭疑云坏了投资者心理面，港股急插。中国1月出口增长10.6%，但2月出口降速18.1%，大起大落，进口数据则持稳，其实说明数据仍为春节假期所左右，情况可能如美国受寒冬天气扰乱了数据。不过，股市的反应上看，美股不为所困，标普指数创新高；而中、港股就是怕了，可见两地强弱势，从附图资金流也显示，近月流出中、港股市资金为主。所以，港股弹极有上限23,000阻住，向下就要睇住22,250或21,500。恒指被质低但守21,500之势还是较大，因美股尚处探高之势；而A股昨跌较多但无太大下跌空间。

附图显示，下两周是H股业绩公布高峰期，3月底公布的占市值比重最大。左右国指无疑内银股一类。其实，大家对内银股盘数不会抱有太大的惊喜，一切已为国策上划框，维稳经济暂不会让内银股大蚀钱。据花旗报告预测，整体内银股盈利料平均增长11%，主要是资产增长及收费收入的增加。投资者最重要看的不是盈利的增长数据，而是资产质素、净利息收益率、存款趋势，以及银行间的交易。2014年度盈利增长率将进一步下跌6.8%，相信这预测最终虽不中亦不远，事关内银股未来在金改下，所面对的竞争环境愈来愈大，躺着收钱的黄金期已过，要出来搏杀，不然钱途将受限。

李克强总理在2014年政府工作报告中提出，要深化金融体制改革。其中，报告提出，要稳步推进由民间资本发起设立中小型银行等金融机构，引导民间资本参股、投资金融机构及融资仲介服务机构，这显然对民营银行业起积极推动作用，但对传统的银行业则起竞争压力，力求存款增长，行业的利息收益利润率很大机会有所遏抑。其次是互联网金融的发展。报告指出，要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。余额宝、理财通、P2P贷款等互联网金融产品以及微信红包、嘀嘀打车等互联网金融相关衍生创新产品的发展，不会被打压，只是可能作适当的规管。近月各大银行已低调地推出类近余额宝的理财产品，抢生意应战。

数据逊预期，通缩阴霾增 /余少文

中国内地2月经济数据差于预期，市场担心通缩重临，累及中港股市齐齐下挫，国指或要下试9,426点，若然通缩阴霾挥之不去，国指短期或会见9,000点。A股昨日裂口下跌，上证综合指数更失守2,000点收报1,999点。国企指数则跌172点或1.8%，收报9,536点，成交额增加至129亿港元，只有12%主板H股逆市上升。而红筹指数跌93点或2.2%，收报4,122点，成交额57亿港元，成分股中只有方兴地产 录得升幅，中国移动 和中国联通 明显下跌拖累指数。

国家统计局、海关总署和人民银行先后公布2月经济数据，2月通胀（CPI）只有2%，低于预期的2.1%；当月PPI下跌2%，较预期跌1.9%为差，也是连续24个月下跌。而2月出口贸易跌18.1%，是53个月以来最大单月跌幅，并录得2年最大单月贸易逆差229.9亿美元，只有出口好过预期达10.1%。货币供应量M2略好过预期，但增幅只有13.3%，新增贷款只有6,445亿人民币，少过预期之余，社会融资规模降至9,387亿人民币，较去年同期下跌12%。其实，1月和2月数据因应农历年季节性因素，加上人民币在2月突然贬值，或是2月宏观数据差于预期的原因之一。而1月通胀跟12月只是持平已感到奇怪，但可以中国节俭和限制三公消费来解释。2月通胀急降0.5%，是过去一年最低的通胀月，但亦可解释是去年2月CPI是近3年来最高，在可比基数较高下，CPI可能出现不合理变化，如去年3月CPI亦较2月下跌1.1%；尽管期内猪肉价格下跌8.7%拖低0.29个分点CPI，但仍然能以季节性因素解释。

交银国际报告认为，PPI连续下跌2年，一般认为是中国重工业产能增长过快的结果，很少人从需求端进行解释。如从需求端来看，中国PPI通缩甚于美国PPI，可能是人民币上升的结果；但人民币名义汇率的持续升值对中国贸易部门构成压力，为应对这一压力，PPI便会处于通缩状态。若然人民币汇率保持基本稳定，PPI持续通缩的局面才可改变过来。若然中国内地经济出现通缩，内房股会首当其冲，因为买楼目的是保值，楼价下跌是符合中国打压楼市的政策，相反保本、保息等会受市场追捧，如高息股、公用股等，尤其是市民更多上网购物，近期火红的网购有机会被推上更高层次，相关支付概念股会是受惠者。惟中国一旦出招对付通缩，多会减息或降低存款准备金率，资金可能流向减息受惠股身上，即债务重的航空、钢铁等股份。