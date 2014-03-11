港报财经评论：企业倒债引发蝴蝶效应？--信报3月11日

企业倒债引发蝴蝶效应？ /习广思

全球股市两极化愈趋严重，美股步入牛市第6年，市场焦点是美股今年能否再上升。新兴市场继续寻底，中国伤风打个喷嚏影响力颇大，PPI数据疲弱触发亚洲股市下跌。中港股市为何急挫，是因为经济数据疲弱，还是“两会”将完，股市炒风转淡？不过，中港股市技术走势急转直下，多个板块寻底卖到去年中“钱荒价”，沪深300指数已到达，中小型内房股率先到，资源股如煤炭和铜续疲弱，两大内银工行 、建行 亦在向去年6月低位回落。中港股市似在重复去年上半年弱势，4月引爆点先叫人担心，还有传统的五穷六绝呢。

马来西亚航空空难事故引发疑似恐袭忧虑，股市过虑也太脆弱，触发中港股市下跌，但更大因素是担心中国经济风险。上证综指昨天失守2,000点，恒指失守250天线，收报22,264点，下跌395点；大市成交额680亿港元，沽空比率10.4%。有传工信部有意让营运商下调4G收费，一众电讯股急跌，中移动 成为不看好的投资者狙击目标，再成功推低恒指。中移动的走势正好说明弱股可以再弱。股价低残，更加不是买入的理由。

上周热炒的多个板块调整，强势板块中，医药股自上周开始调整，昨天新能源及环保股、彩票股、支付系统股均回落，但强势股调整往往是吸纳机会。值得一提的是，两只焦点股逆市上升，华南城 股价涨8.7%，成交额高达16.8亿港元；腾讯 入股京东商城后，市场憧憬有助其物流业务。云游 入股Magic Feature Inc，虽然惹来高价入股的质疑，但由网游转战手游亦被部分投资者看好，股价逆市升2.2%。人民币汇价再跌，上海和伦敦铜价急跌，拖累其他资源价格，再而拖累中港股市急跌，沪深300指数已经跌至去年6月“钱荒价”。跌、跌、跌，在不看好的投资者眼中，中国在2014年的大主题就是暴跌，经济转弱等资源价格跌，泡沫爆破等房价大跌，出口转弱等人民币大跌，一切是否如此简单？昨天中港股市急挫，其实叫很多投资者感到意外，一来人民币汇率干预并非突发事件，二来2月数据转弱亦是意料之事，至于上海铜价急挫，也未必是因为PPI数据，因为上周五伦敦铜价已率先下跌。

金价易受大户操控 /苏子

踏入2014年，金价似乎有扭转去年一浪低于一浪的迹象。目前金价已于上月14日以大阳烛成功升破200天SMA关键阻力，技术上看，有利金价向上展开更有力的上升浪。不过，金价升破200天SMA已接近一个月时间了，但却仍未能出现更淩厉的上升浪；虽然破位后金价可以一直保持在200天SMA以上，而且亦未见失守10天SMA的重要短期支援，可惜高位仅见1,354.7美元便已露出疲态，此高位较200天SMA只是多升17.2美元或约1.3％，而且连去年10月28日所造的1,361.48美元亦乏力触及；故可以说仍未能出现一浪高于一浪的上升势头，再配合自上月中旬开始，金价的9天RSI指标更呈现十分明显的顶背驰不利讯号，故担心金价自年初开始的良好势头，有较高机会因乏力再升并明显跌破10天SMA支持收市后将正式告一段落。

若然稍后金价在跌破10天SMA支援后，可以迅即跌至20天SMA支援以下，预料届时的日线MACD指标的快线亦会明显下破慢线，至于MACD柱线指标料会因此正式返负方水准，这令后市金价有甚高机会重拾新一轮下跌浪，估计200天SMA一旦得而复失，届时的20天保历加通道底部支持亦不保，随后将朝着日线一目均衡图云雾区的1,243顶部支持迈进。短线而言，金价要在突破本月3日的1,354.7美元高位后，可以迅即突破20天保历加通道的1,358.6顶部阻力及去年10月28日的1,361.48美元高位阻力，并在之上收市，才可继续看高一线。

否则策略上候高建立短仓以捕捉短期下跌浪有较高胜算，目标下望跌破1,300美元心理关口及200天SMA支持。黄金市场的规模远不及汇市，故金价的走势极易受到市场大户操控。目前不少散户投资者因年初以来金价已扭转疲不能兴的走势，故不约而同产生宁买当头起的心态；加上近期乌克兰的紧张局势刺激黄金的避险需求，更令看好者数目大增。但倘若金价短期内始终未能因市场气氛继续好转而展开一浪高于一浪走势，出现应升不升情况，配合美汇指数止跌回升，小心市场大户有甚高诱因伺机大幅造淡黄金，杀好仓的止蚀沽盘图利。