更新版 1-中国公开市场：正回购锁定资金期限渐次拉长，中性温和回笼基调延续

* 14天期限品种缺席，只进行28天正回购操作

* 1,000亿操作量低于预期，只对冲当日到期量

* 央行操作中性温和，现券收益率及利率互换走低

* 彰显央行缓慢加长资金锁定期限意图 (新增更多评论和背景)

路透上海3月11日 - 面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，中国央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限,周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。

他们并指出，短期资金若继续宽松，预计央行仍将继续锁定长期限资金，货币政策中性偏紧的基调不会改变，而周四或仍将延续仅进行28天正回购的操作，全周有望实现资金小幅净回笼。

中国央行公告称，公开市场今日进行1,000亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于4.00%，14天正回购则未有现身。操作规模则较上周同期的850亿元稍有增多。

“刚刚对冲(今日)到期量而已啊，央行操作还是比较温和的，现在的资金面，七天利率2.5%以下，14天正回购停了也正常，不然一直滚动操作多麻烦，”国海证券债券分析师黄诗诚认为，预计央行短期内可能还会继续温和回笼长期限资金品种。

此前面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。上周则又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；直到本周即转变为仅有28天期操作，逐渐加长回笼资金期限的意图明显。

据路透计算，本周无央票到期，正回购则有1,600亿元到期，其中1,000亿元今日到期。除此之外，今日还将有300亿元国库现金定存到期。

"公开市场操作还是中性的，"国泰君安固定收益研究主管周文渊认为，不过，只进行28天期限操作，亦表明央行在慢慢加长资金锁定期限。

不过，由于正回购操作量低于市场预期，今日二级市场上现券及IRS均有所反应，现券收益率短端走低，而利率互换IRS则走低幅度明显，1年期REPO(回购利率品种)降幅达10bp(基点)。货币市场上，各期限回购利率均继续回落，七天质押式回购加权平均利率 最新报2.2768%，14天品种 最新报2.2315%。

东莞银行金融市场部金融分析师陈龙认为，估计央行认为，3月份资金面宽松较为明显，如果继续出14天只会增加月内操作的频率，而它可能认为4月份开始资金面会从紧，因为财税缴款和外占未来可能下降，因此，28天期限品种刚好可以在下个月到期，补充市场流动性。

上周央行公开市场当周净回笼资金700亿元。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温 。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 (周二) 1,000

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 -- 1,600

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导