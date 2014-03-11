台湾货币市场：短率稳于低位，提存期中旬资金分配不均但整体仍宽裕

* 短率仍稳于低位

* 提存期中旬市场资金仍充裕但分配不均

* 两年期存单加权平均得标利率料仍稍走低

记者 高洁如

路透台北3月11日 - 台湾银行间短率周二仍旧稳于低位。提存期中旬市场资金仍偏充裕，虽然有些分配不均，但整体而言资金仍很好找，目前看来月底的紧缩因素应不会太严重。

银行业人士表示，特定大型银行虽还持续拆入，但并不是严重缺钱，短票交易如常，这纾缓了一些票券商季底资金调度的压力。而也有极少数的大型银行资金泛滥，仍有配置资金的压力，各银行资金情势并不一致。

〞大家最近连续三次被教训，这次月底都有事先准备，应是不会太严重了。〞一位大型票券商交易人士说。

至于明日央行将标售两年期的定存单，金额100亿台币。银行业交易人士认为，上周央行标售一年期定存单，其加权平均得标利率创下纪录新低，若以该次标售较上月下跌1.5基点来粗估，不少银行资调人士认为，本次两年期存单的加权平均得标利率走跌的幅度应会与其相当类似。

台湾央行周三(12日)将标售二年期定存单，金额预定100亿，13日发行。上月央行标售100亿台币的两年期定存单加权平均得标利率为0.744%，大致符合市场预期，然仍较1月标售的同天期存单0.757%走跌1.3基点。

本地时间12:22：

--台币兑美元 午盘暂收升4.1分报30.284。

--台湾加权股价指数 升0.34%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.386%，上日在0.388%；今日区间暂在0.295-0.400%，上日收盘区间则为0.295-0.390%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**短票量稀少**

短票方面，交易员指出，今日没有公营企业的短票标售，票量很少，交易冷清。

他们表示，由于目前已提前准备月底的资金落点分散，基本上3月25日当周已尽量不安排借入资金到期，而是将落点延至4月1日-3日当周，而当时又刚好是提存期底，估计届时市场的资金应可适当充裕。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，短票成交已跨季，利率同上日。

台湾央行周二存单到期金额2,486亿台币，存单发行金额待央行稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,178亿台币，本周余日的存单发行金额分别为：周三1,691亿、周四4,021.5亿、以及周五1,067亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负207亿台币，累计超额准备为负741亿台币、加计前期1%的超额准备为负224亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持稳在既有区间。市场人士表示，随着月内资金水位逐步垫高，倾向引导客户承做跨月、跨季公司债RP，令月内公司债RP利率交投略往区间低位靠拢，跨月公司债RP利率则居于区间高位。

证券商交易员指出，由于现在公司债RP交投仍以月内为主，券商间持续引导客户端资金直接跨月、跨季，并尽量避开落点月底、季底，近期陆续启动差别报价，致月内公司债RP利率贴近区间低位、跨月公司债RP则处在区间高位。

“月内的钱会滚越多，累积到一个量的时候，就会有差别报价。”一位大型券商交易员说。

另有一证券交易人士称，近期银行、寿险端资金仍显宽裕，投信端资金虽略有波动，但整体而言投信资金也偏松，对公司债RP券源需求仍高，令月内公司债RP利率区间低位成交比重提高，公债RP成交利率则大致持平。

票券交易员表示，目前主要资金需求仍以银行拆款资金支应，RP交投并不多，都以到期续作为主，并尽量争取跨月、跨季，短期内RP交投利率波动不大。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，大致持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同，惟月内交投渐靠向低位，跨月成交则在区间高位。