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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 09:43 BJT

欧洲经济：标普预期，经济基本面改善将有助压低欧洲企业违约率

路透伦敦3月10日 - 根据评级机构标准普尔周一公布的报告，未来一年经济基本面改善将扶助欧洲企业信用质量趋稳，压低违约率。

标普表示，预计到2015年3月底，欧洲非金融业企业的违约率将降至5.2%，低于2013年底的5.9%，因“欧元区经济继续缓步改善，其中并以德国和英国的情况最佳，之后是非核心国家和法国。”

标准普尔并称，预期欧洲央行最早要到2015年底才可能上调官方政策利率。

“这将为企业偿付债务利息的能力提供很大的支持。”(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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