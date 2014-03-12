重温稿-路透调查：韩国央行本周料按兵不动，多数分析师预期下次调整会升息

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(重温稿)
* 3月13日(周四)会议结果将于0100GMT左右公布
* 24位受访分析师均预期维持利率不变
* 多数分析师预计下次政策调整会是加息
* 现任央行总裁任期3月31日届满
路透首尔3月11日 - 路透调查显示，韩国央行周四料维持利率不变，委员会成员在审视乌克兰的紧张局势。这是央行总裁金仲秀任内的最后一次政策会议。
24位受访分析师认为，韩国央行在3月13日的货币政策会议上将连续第10个月维持指标利率在2.5%不变。
认为韩国央行将维持利率不变的分析师大多表示，尽管通胀压力偏低，但经济继续强劲复苏，上月一些新兴市场波动带来的风险也有所消退。
对央行下次政策调整给出明确预估的21位分析师中，有19位表示韩国央行可能加息，预估时间范围在今年第三季至2015年第二季。
其余两位分析师称，韩国央行将在今年第二季降息。
总裁金仲秀将在3月底卸任，前副总裁李柱烈将接任。市场人士认为新总裁不太可能很快就降息。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi