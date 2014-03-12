版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 07:00 BJT

重温稿-路透调查：韩国央行本周料按兵不动，多数分析师预期下次调整会升息

(重温稿)

* 3月13日(周四)会议结果将于0100GMT左右公布

* 24位受访分析师均预期维持利率不变

* 多数分析师预计下次政策调整会是加息

* 现任央行总裁任期3月31日届满

路透首尔3月11日 - 路透调查显示，韩国央行周四料维持利率不变，委员会成员在审视乌克兰的紧张局势。这是央行总裁金仲秀任内的最后一次政策会议。

24位受访分析师认为，韩国央行在3月13日的货币政策会议上将连续第10个月维持指标利率在2.5%不变。

认为韩国央行将维持利率不变的分析师大多表示，尽管通胀压力偏低，但经济继续强劲复苏，上月一些新兴市场波动带来的风险也有所消退。

对央行下次政策调整给出明确预估的21位分析师中，有19位表示韩国央行可能加息，预估时间范围在今年第三季至2015年第二季。

其余两位分析师称，韩国央行将在今年第二季降息。

总裁金仲秀将在3月底卸任，前副总裁李柱烈将接任。市场人士认为新总裁不太可能很快就降息。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐