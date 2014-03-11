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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 10:12 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易陷胶着，国际汇市缺乏消息指引

路透台北3月11日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易陷入上日区间微幅波动。美国公布2月非农就业数据后，国际消息面归于淡静，主要货币再度囿于小区间内，波动度一向极低的台币更加难以出现方向，盘面由例行抛补主导。

汇银人士指出，在亚币上日小幅修正后，今日未能进一步表态，人民币 上日虽出现较大贬幅，但台币不受影响。盘面上进出口商在30.280-30.300的上下缘附近基于实需买卖，外资亦双向承作，将台币局限在横向整理。

〞(台币)还是看range(区间)，因为目前没有特殊的因素足以影响。〞一位本地民营银行交易人士表示。

交易员指出，今日台股 表现亦趋于平淡，料外资进出力道也不会太大。当前除非乌克兰情势有进一步变化，或中国两会期间有出人意表的政策指引，否则台币本周预估波动度将维持在极低水准。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.280-30.296，上日台币实质交易区间亦在30.280-30.296。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价幅度与上日尾盘相近，与现汇走势同样陷入胶着；一个月远汇报价 早盘在30.258/30.272左右，上日纽约盘收在30.285。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 在平盘附近来回，欧元 持坚但对亚币影响有限

* 韩元 开平盘后略略走高，观察后续走势与台币连动性

* 进口商及外资未见特殊方向

* 台股略略走升，料对汇市影响有限

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.270-30.310

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