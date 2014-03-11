台湾股市：上扬，科技股和银行股上涨

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透台北3月11日 - 台湾股市周二早盘升0.3%，台积电 和广达电脑 等科技权重股领涨，这两家公司之前公布2月营收强劲。
开盘约一小时后，加权股价指数 升至8,690.70点，追随周边大多股市的涨势。上日该指数下跌0.6%。
全球晶圆代工龙头台积电跳涨1.4%，提振电子类指数 升0.7%。全球最大笔记本电脑代工制造商--广达电脑涨1.6%。
银行类指数 升0.3%，国泰金控 和富邦金控 涨幅均超过0.7%。国泰金控和富邦金控2月均录得净利37.6亿台币，超过本地其他同业。
但苹果供应商鸿海精密 下滑0.4%，因当地媒体报道，其2月营收降至4月来最低水准。鸿海周一表示，营收较上年同期跳增11%。(完)
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
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