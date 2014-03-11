路透基点：澳门励骏40亿港元五年期贷款案已获六家银行承贷--RLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上市的澳门励骏创建有限公司40亿港元(5.15亿美元)五年期贷款案，迄今已至少有六家银行承贷。
消息人士称，这六家银行包括台湾、欧洲和香港银行业者。预料月底前结案。
此前报导，该案由中国工商银行澳门分行牵头，综合收益在略高于300个基点范围。
这笔有担保分期偿还贷款分为A部分13.24亿港元，用于再融资，以及B部分26.76亿港元贷款，用作澳门渔人码头的重建费用。本案附有绿鞋选择权，可将贷款规模增至46亿港元。
贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码250个基点。
澳门励骏创建及子公司新澳门置地管理有限公司和Hong Kock Development将为这笔贷款提供担保。(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选