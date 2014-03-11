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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 11:06 BJT

路透基点：澳门励骏40亿港元五年期贷款案已获六家银行承贷--RLPC

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上市的澳门励骏创建有限公司40亿港元(5.15亿美元)五年期贷款案，迄今已至少有六家银行承贷。

消息人士称，这六家银行包括台湾、欧洲和香港银行业者。预料月底前结案。

此前报导，该案由中国工商银行澳门分行牵头，综合收益在略高于300个基点范围。

这笔有担保分期偿还贷款分为A部分13.24亿港元，用于再融资，以及B部分26.76亿港元贷款，用作澳门渔人码头的重建费用。本案附有绿鞋选择权，可将贷款规模增至46亿港元。

贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码250个基点。

澳门励骏创建及子公司新澳门置地管理有限公司和Hong Kock Development将为这笔贷款提供担保。(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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