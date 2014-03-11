欧洲金融：欧元区接近达成破产银行处置方案，将展开更多协商

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透布鲁塞尔3月10日 - 欧元区各国政府周一就如何处置破产银行更接近达成协议，但并未得出结论。周二还将展开更多协商，以回应欧洲议会的要求。
协商料将持续到周三，并将是建立欧洲银行业联盟的最后一步。银行业联盟的组成包括监管欧元区银行业的单一机构，一套关闭或重组问题银行的规定，以及一笔为之买单的资金。
监管欧元区银行的任务已经交给了欧洲央行，其将在11月履行新职责。
单一解决机制(SRM)包括设立一欧洲新机构负责关闭破产银行，并成立一支承担关闭银行费用的基金。有关这两个要素的协商需在4月中旬本届欧洲议会最后一次会议前达成一致。
若在此之前未能达成协议，将使该法案至少延后七个月，也可能更久。
“最重要的是，今晚的会议证实所有与会者，包括欧洲议会代表，都希望在本届议会结束前，于3月底就SRM方案达成最终协议，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示。
法国财政部长莫斯可维西称，“这是一个大规模的政策项目，可使所有国家以同等利率借款，无法你是西班牙人、意大利人、德国人还是法国人。”(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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