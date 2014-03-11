中国货币市场：央行温和态度无碍宽资金，14天回购利率与七天倒挂

路透北京3月11日 - 中国银行间市场周二资金供给充裕，主要质押式回购利率 维持低位运行，其中14天品种续大步伐回落，且已与七天出现倒挂。
交易人士表示，当前央行仍延续温和的流动性调控态度，下一步资金回笼即使逐步加力，监管层亦不希望看到骤松骤紧的市况，所以暂对月内资金面持偏乐观预期。
“钱还是比较松，”上海一银行交易员称，“14天和七天倒挂可能是因为(前者)这个期限需求比较少，成交不多，几笔交易影响价格到这个位置。”
目前，七天质押式回购加权平均利率 最新报2.2632%，有望再刷新逾21个月低点；14天品种 最新报2.2352%，有望创下自2011年3月17日来的低位。
她并指出，今天除国库到期的部分，公开市场上回笼与到期量持平，央行只是调整了期限，即暂停14天正回购操作，手法仍温和。使未来加大回笼，但应不会让市场出现剧烈波动，所以对于月底前资金面还是比较放心的。
面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，中国央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限,周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。
据路透计算，本周无央票到期，正回购则有1,600亿元到期，其中1,000亿元今日到期。除此之外，今日还将有300亿元国库现金定存到期。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8646 1.8777 -1.31
七天 2.2646 2.3017 -3.71
14天 2.2358 2.6620 -42.62
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8100 2.5700 +24.00
七天 2.8650 2.7500 +11.50
14天 3.0800 3.0200 +6.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9200 1.9500 -3.00
七天 2.2800 2.3700 -9.00
14天 2.2600 3.0000 -74.00
Shibor
其中:隔夜 1.8730 1.9190 -4.60
七天 2.2580 2.3580 -10.00
三个月 5.5002 5.5020 -0.18
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)