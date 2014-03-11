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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 10:44 BJT

路透基点：中国特种玻璃股份公司1亿美元联贷案已取消--RLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在德国上市的中国特种玻璃股份公司(CSG)的首笔1亿美元三年期联贷案已经被取消。

根据消息人士，该案在取消前曾收到若干家银行的贷款承诺。

一如此前报导，这笔无担保贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点，主要面向台湾的银行。野村担任协调行。

受邀银行按以下层级参贷。承贷2,500万美元或以上的银行，有140个基点的前端费并获得牵头行头衔；承贷1,500-2,400万美元的银行，有105个基点的费用并获得主办行头衔；承贷低于1,500万美元的银行，可获得65个基点的费用和安排行头衔。

贷款分期偿还，平均年限约为两年，还有50个基点的承诺费。资金用于运营资本。

借款方为兴华控股(香港)有限公司，中国特种玻璃提供担保。

公司2013年11月在广州安排了实地考察。据消息人士，至少有10家银行的代表参加了考察。(完)
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