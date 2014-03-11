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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 10:51 BJT

路透基点：合迪股份有限公司24亿台币的贷款分配方案发布--RLPC

路透香港3月10日 - 据汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，租赁公司合迪股份有限公司的24亿台币的三年期循环贷款分配案已发布。

牵头行兼簿记行为台湾土地银行，提供贷款7.5亿台币。台湾农业金库，兆丰国际商业银行以及元大商业银行各提供贷款2.8亿台币，委以副牵头行头衔。

华南银行、台湾工业银行、台湾合作金库各提供1.8亿台币贷款。彰化银行、玉山银行以及上海商业储蓄银行各提供9,000万台币的贷款。

将在周二举行签字仪式。

一如之前报导，该笔贷款规模要高于最初目标20亿台币。

该子弹式贷款较二级市场商业票据利率加码80个基点。

受邀参贷的银行若承贷6亿台币或以上规模，可得20个基点的前端费以及牵头行兼簿记行头衔；承贷3亿到5.99亿台币的银行，将获得12个基点的费用以及副牵头行头衔；承贷1-2.99亿台币的银行可获得5个基点的费用。

如果贷款提取额不足50%，将会有15个基点的承诺费。

资金将用于再融资以及营运资本。

该公司最近一次进行贷款是在2012年1月，通过三年期循环信贷贷款15亿台币，利率较二级市场商业票据利率加码95个基点。

合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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