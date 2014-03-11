路透基点：合迪股份有限公司24亿台币的贷款分配方案发布--RLPC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港3月10日 - 据汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，租赁公司合迪股份有限公司的24亿台币的三年期循环贷款分配案已发布。
牵头行兼簿记行为台湾土地银行，提供贷款7.5亿台币。台湾农业金库，兆丰国际商业银行以及元大商业银行各提供贷款2.8亿台币，委以副牵头行头衔。
华南银行、台湾工业银行、台湾合作金库各提供1.8亿台币贷款。彰化银行、玉山银行以及上海商业储蓄银行各提供9,000万台币的贷款。
将在周二举行签字仪式。
一如之前报导，该笔贷款规模要高于最初目标20亿台币。
该子弹式贷款较二级市场商业票据利率加码80个基点。
受邀参贷的银行若承贷6亿台币或以上规模，可得20个基点的前端费以及牵头行兼簿记行头衔；承贷3亿到5.99亿台币的银行，将获得12个基点的费用以及副牵头行头衔；承贷1-2.99亿台币的银行可获得5个基点的费用。
如果贷款提取额不足50%，将会有15个基点的承诺费。
资金将用于再融资以及营运资本。
该公司最近一次进行贷款是在2012年1月，通过三年期循环信贷贷款15亿台币，利率较二级市场商业票据利率加码95个基点。
合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选