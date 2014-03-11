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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 11:33 BJT

路透基点：台湾帝宝工业60亿台币五年期联贷案启动--RLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行土地银行、兆丰国际商银及台北富邦银行于3月5日为帝宝工业 发起60亿台币五年期联贷案。

这项贷款分拆为A笔30亿台币定期贷款，及B笔30亿台币循环信用贷款。兆丰银担任额度代理行。

两笔贷款利率为次级市场90天期商票利率加码70个基点，税前保底利率为1.7%。

承贷9亿台币或以上的银行，可获得10个基点的先付费用及牵头行头衔；承贷6-8.99亿台币者，可获8个基点费用及共同主办行头衔；承贷3-5.99亿台币者，可获6个基点费用及经理行头衔。

若A笔及贷款动用额度低于80%、或B笔贷款动用额度低于60%，则将支付15个基点的承诺费。

A笔贷款有三年宽限期过后，将分五次半年期等额方式还款。

而B笔贷款额度将从第36个月开始分五次半年期缩减。

A笔资金将作为48亿台币五年期循环信用贷款再融资之用，后者是在2011年9月所签署的贷款。而B笔资金将作为营运资本之用。

回覆期限为4月中旬。

帝宝在2011年所签订的贷款，由兆丰银行及瑞穗银行担任牵头行，贷款利率为次级市场商票利率加码50个基点，税后保底利率为1.4%。

帝宝工业为台湾上市公司，主要业务为汽车零组件的制造及分销。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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