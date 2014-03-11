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货币新闻 | 2014年 3月 11日 星期二 17:39 BJT

表格：英国1月工业生产较前月增长0.1%，低于预估

路透伦敦3月11日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国1月工业生产较前月增长0.1%，较上年同期增长2.9%(预估分别为增长0.2%和增长3.0%)

* 英国1月制造业产出较前月增长0.4%，较上年同期增长3.3%(预估分别为上升0.3%和上升3.3%)

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 1月 12月 (12月前值) 预估

较上月(%) 0.1 0.5 (0.4) 0.2

较上年同期(%) 2.9 1.9 (1.8) 3.0

三个月变动(%) 0.7 0.5 (0.5)

制造业产出

较上月(%) 0.4 0.4 (0.3) 0.3

较上年同期(%) 3.3 1.4 (1.5) 3.3

三个月变动(%) 0.7 0.6 (0.7)

(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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