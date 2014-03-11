更新版 1-新债招标：国开行短债定位明显偏低，受资金充裕及手续费高返等激励

* 资金泛滥，国开行短债定位明显偏低
* 公开市场操作难消机构谨慎预期，中长端表现平稳
* 因高额返还手续费等激励，机构踊跃投标
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路透上海3月11日 - 中国银行间市场资金继续泛滥，国家开发银行 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")中，短端定位明显偏低，尤其是一年期品种中标收益率远低于预期，中长端则接近预期。
交易员并指出，今日央行公开市场回笼量温和，但由28天正回购完全取代了14天品种，令机构谨慎预期难消，新债中长端表现相对平稳，但流动性过宽，且在高额返手续费等激励下，机构踊跃追量，积极介入拉低短期品种定位。
“公开市场有点影响，但主要还是钱多，中长端投资热情不高，但短的没什么风险啊。”北京一大型国有商业银行交易员称。
银行间市场周二资金供给充裕，主要质押式回购利率 维持低位运行，其中14天品种续大步伐回落，且已与七天出现倒挂。
上海一大型券商交易员则提到，年初流动性持续宽裕，且按照相关规定，若承销商全年承销达到一定规模，季度末及年末都能享受到手续费返还等奖励，“大家都抢量呗。”
深圳一券商交易员指出，今日一年期品种手续费返1毛3分，三年返1毛8分，换算下来，一年期收益率应超过4.6%，“这也是票面利率比较低的一个原因。”
面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，中国央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限,周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。
今日新债具体招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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发行量(亿元) 60 60 60 60 60
预测均值 4.67% 5.23% 5.38% 5.53% 5.57%
中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.1672% -- 5.5207% --
投标倍数 2.03 3.55 2.12 2.40 2.16
今日招标新债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 均各为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
缴款日 3月13日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月12日-3月13日
上市日 1年：3月17日
3/5/7/10年：3月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权) (完)
(发稿 丁淑琴；审校 林高丽)